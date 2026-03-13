イランの最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師は12日、就任後、初めてとなる声明を発表しました。イラン国営放送は12日、新たに最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師の声明を読み上げました。イラン国営放送「（モジタバ・ハメネイ師は）『イランの戦士たちに感謝を示し、民衆の支持と団結こそが効果的に敵を後悔させ防衛を続ける力になる』と述べた。また『必要に応じてホルムズ海峡の封鎖を手段として活用し続ける