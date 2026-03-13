門前中で行われた最後の卒業式に出席する卒業生ら＝13日午前、石川県輪島市門前町2024年元日の能登半島地震で被災した石川県輪島市の市立中学校で13日、卒業式が開かれた。市は子どもの減少や、地震と24年9月の豪雨による校舎の被害を踏まえ、今年4月に小中12校を4校に再編する計画で、閉校する門前中と東陽中は最後の卒業式。卒業生は慣れ親しんだ校舎に別れを告げた。「友と連絡も取れず心細かったが、私たちの心が強くなっ