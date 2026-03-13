ロシア中部タタルスタン共和国の石油掘削施設＝2025年7月（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米財務省は12日、対ロシア制裁を緩和し、各国がロシア産原油を購入することを一時的に認めると発表した。米国とイスラエルのイラン攻撃に伴って原油価格が高騰しており、供給を増やして価格を抑制する狙い。ロシアの原油輸出収入はウクライナ侵攻の戦費の源泉とされ、トランプ政権にとって苦肉の策となる。期間は約1カ月でベセント財