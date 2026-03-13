１３日の東京外国為替市場の円相場は、前日（午後５時）から３０銭程度円安・ドル高の１ドル＝１５９円台前半で取引されている。１２日のニューヨーク市場では一時、１月１４日以来約２か月ぶりの円安・ドル高水準となる１ドル＝１５９円台半ばをつけ、１６０円台が目前となっている。市場では、中東地域の紛争が長期化するとの見方から、基軸通貨のドルに買いが集まる「有事のドル買い」が続く。日本が中東などから輸入する原