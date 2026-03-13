左前肢の繋靱帯炎の再発により現役を引退することになった２４年天皇賞・春の覇者テーオーロイヤル（牡８歳、栗東・岡田）が１３日、栗東トレセンを退厩し、種牡馬としてけい養される北海道浦河町のイーストスタッドへ出発した。主戦を務めた菱田は「無事に種牡馬生活に入ることができてすごくうれしい。初めての経験や初めての感覚を味わわせてもらい、たくさん学ばせてもらいました。レースだけでなく、普段の一鞍一鞍が楽し