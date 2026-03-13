WBC日本代表「侍ジャパン」の公式Instagramで、決戦の地・マイアミへ向かう機内での貴重な写真が公開され、多くの反響が寄せられている。【映像】大谷翔平、侍ジャパンへの高額プレゼント（複数カット）これまでにも、公式Instagramは、メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手（31）が侍ジャパンに合流する様子や、試合中に大谷選手と鈴木誠也選手（31）がジャンプして喜んでいる写真など、「WBC」期間中の様子を発信してきた。