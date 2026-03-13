タレント今田耕司（60）が13日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。意外な人物との交流を明かした。この日は今田の60歳の誕生日で、「今田耕司還暦スペシャル」と題して放送。番組の合間に出川哲朗、広瀬すず、藤井隆ら親交のある人物からの音声メッセージが紹介された。9時台の後半でアシスタントの若林アナが「もうおひとり、このタイミングでご紹介しましょう。この