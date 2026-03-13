接客業をしていると、印象的なお客さんに出会うことがあるようです。雑貨屋さんで働いているオムニウッチーさんの漫画『彼女想いの彼氏……って事なんだよね』には、とある個性の強いお客さんとの出来事が描かれています。【漫画】『彼女想いの彼氏って事なんだよね』（全編を読む）ある日、店頭に立っていた作者のもとへ、1人の男性客が歩いてきました。あまりにまっすぐ作者の元に進んでくるため、「え、何？知り合い？」と心の