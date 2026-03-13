過失運転致傷の疑いで、新発田市に住む自称・調理師の男（70）が12日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は12日午後6時前、新発田市東新町4丁目の市道で、軽貨物自動車を運転中、歩いていた女性と衝突し、けがを負わせた疑いが持たれています。女性は新発田市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。調べに対し男は「歩行者と衝突する交通事故を起こし、相手にケガを負わせたことは間違いありません」と