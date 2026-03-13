トヨタ「“新型”ハイエース」登場に期待大！2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で展示されたコンセプトカーのなかでも、トヨタが世界初公開した「ハイエース コンセプト」は、次期型「ハイエース」の姿を占う一台として注目を集めました。1967年の誕生以来、ハイエースは、日本のみならずアジアや中南米、アフリカなど世界各地のビジネスシーンを支え続けてきた名車です。【画像】超カッコいい！