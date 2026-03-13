私（エイコ）は数年前、元夫（マコト）と離婚しました。離婚の原因は価値観の不一致です。とくに教育に対する考え方が大きく違ったのです。小学生に塾なんていらない、中学は公立で十分だと言い張る元夫に、中高一貫校出身の私は呆れ果てたのです。息子のユウタと娘のナオは離婚後、私立の中高一貫校に入りました。しかし今や息子は勉強をせず、スマホばかりで成績も悪化の一途。さらには「母さんは口うるさいから、父さんの家に住