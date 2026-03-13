現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？第3話義兄の要求、ムリ【編集部コメント】いやな予感、的中で〜