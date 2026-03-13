テーラーメイドとキャロウェイが毎年この時季に新作モデルを発表してきたが、近年はピンやコブラも同時にデビュー。昨秋発売で評判のいい国産モデルを含めて、どんな技術的な進化をしたのか？ その選び方は？ 今回は本間ゴルフ『TW777』シリーズについて市原建彦プロに聞いた。【写真】『G440 K』『クアンタム』『Qi4D』と比べて『TW777』はどんな評価？最新ドライバー30機種の性能採点◇◇◇本間ゴルフの『TW777』シリーズ