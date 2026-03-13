＜ザ・プレーヤーズ選手権初日◇12日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞“第5のメジャー”とも呼ばれる「ザ・プレーヤーズ選手権」の第1ラウンドは日没順延となった。4人が残り1ホールを残してプレーを終えられずに中断。出場123人中コリン・モリカワ（米国）が棄権し、第1ラウンドを終えた118人のうちアンダーパーでホールアウトしたのは、松山英樹らわずか39人だった。【動画