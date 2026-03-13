2024年でツアーから撤退した上田桃子や今年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。アイアンの名手は高いトップを作るから、ミート率が上がるという。その真相を聞いた。【連続写真】確かに！ 高いトップから、真下に振り下ろす、佐久間のアイアンスイング◇◇◇練習場でよく見かけるのが、トップの切り返しで手元を下げ、クラブを寝かそうとするシャローイング