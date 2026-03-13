木原官房長官は12日、イスラム諸国の駐日大使らを招いた夕食会で、中東情勢の悪化を受け協力がより重要になっていると指摘したうえで、事態の早期沈静化に向け、あらゆる外交努力をすると強調しました。木原官房長官は12日夜、総理官邸でイスラム教徒が日の出から日没まで断食をおこなう＝ラマダン月中の日没後に行われる食事＝「イフタール」を主催し、エジプトやカタールなど48の国と地域の駐日大使などが参加しました。木原長官