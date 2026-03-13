盗まれたものと知りながらトヨタの高級車「ランドクルーザー」をヤードで保管したとして、アフガニスタン国籍の男3人が逮捕されました。盗品等保管の疑いで逮捕されたのは、アフガニスタン国籍の中古自動車販売会社社長、バトゥール・ハヤート容疑者（45）ら男3人で、去年10月、茨城県古河市のヤードで、盗まれたものと知りながらトヨタの高級自動車「ランドクルーザー」1台を保管した疑いがもたれています。警視庁によりますと、