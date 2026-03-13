１３日午前９時１５分頃、水戸市のＪＲ常磐線内原駅近くの踏切（警報機、遮断機付き）で、品川発仙台行き下り特急列車「ひたち」と乗用車が衝突した。茨城県警によると、乗用車は大破し、運転していた１人が死亡した。列車の乗客乗員約５６０人にけがはなかった。ＪＲ東日本水戸支社によると、この事故の影響で、常磐線は友部―勝田駅間の上下線で運転を見合わせているという。