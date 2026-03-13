イランを巡る攻撃が激しくなる中、イスラエルのネタニヤフ首相は12日、イランの最高指導者モジタバ師について「生命保険をかけるつもりはない」と述べ、殺害の対象であることを示唆しました。ネタニヤフ首相は12日、イランとの戦闘開始後、初めて記者会見を開き、モジタバ師について革命防衛隊の操り人形だとやゆした上で「生命保険をかけるつもりはない」と述べ、殺害の対象であることを示唆しました。また、アメリカのトランプ大