タレントの新谷姫加（27）が13日までにXを更新。携帯電話の盗難被害に遭い、警察に届け出たことを報告した。新谷は12日、「ヤバいタクシーに携帯忘れたiPadなう、領収書あるけど電話できないおわた」と書き出し、その数時間後の投稿で「クレカの決済メールがめっちゃ来る、これ盗まれたわ」とつづっていた。一夜明け「携帯は充電あったけど電源切られててiPhoneを探すできず、、クレカ決済エラーも沢山きてたから携帯も色々止め