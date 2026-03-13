【モデルプレス＝2026/03/13】Apple Musicが、桜の開花とともにやってくる胸躍るシーズンを祝う特集「スプリングタイム・サウンズ」に、M!LK、Chevon、Kohjiya、IVE（REI and LIZ）といった次世代を担う若手アーティストが参加。4組の多彩なアーティストが自ら選曲した春を彩るApple Music限定プレイリストが、コメントと共に公開された。【写真】人気5人組アイドル、1万人殺到のフリーライブ◆「M!LK：スプリングタイム・サウンズ