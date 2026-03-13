春山町で木造平屋の建物を焼く火事 鹿児島市で13日午前、木造平屋の建物を焼く火事があり、現在も消火活動が続いています。 (記者)「鹿児島市春山町です。住宅地の奥で白い煙が広がっている」 警察と消防によりますと、13日午前10時ごろ、鹿児島市春山町で「建物が燃えている」と近くの住民から消防に通報がありました。事務所兼倉庫とみられる木造平屋の建物1棟が焼ける 火はおよそ40分後にほぼ消し止められましたが、この火