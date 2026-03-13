岡山県の会見(岡山県庁) 介護給付費を不正に請求して受け取ったなどとして、岡山県鏡野町の事業者が運営する3つの施設が岡山県と鏡野町から行政処分を受けました。 13日付で、4月から3カ月間介護報酬の請求上限を7割とする行政処分を受けたのは、岡山県鏡野町奥津の「J-Class」が運営する訪問介護事業所「ヘルパーステーション自由が丘」です。 岡山県によりますと、この事業所は実際には訪問介護を利用