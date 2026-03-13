JR西日本によりますと、13日午前11時ごろ、山陽新幹線で博多行き「のぞみ」の運転士が、小倉駅構内で架線にビニールのようなものが引っかかっているのを確認し、送電を停止する装置を操作しました。このため、博多駅と新下関駅の間で停電が発生しました。この影響で、山陽新幹線は博多駅と広島駅の間で一時、運転を見合わせました。また、車両の確認のため、下りは博多駅～新大阪駅の間で運転を見合わせ、午後1時ごろ