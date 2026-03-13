東京午前のドル円は１５９．０１円付近まで軟化した後、１５９円前半で底堅く推移している。ホルムズ海峡の封鎖を背景に原油価格の上昇基調が続くなか、日本の貿易赤字拡大見通しから円が売られやすく、逃避的なドル買いに傾きやすい状況が続いている。来週は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）や日銀金融政策決定会合が控えている。 ポンド円は２１２．８２円付近、豪ドル円は１１２．８９円付近まで強含み。ユーロ