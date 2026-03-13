長野県飯田市の小学校で、１人の児童に対して複数の児童がたたいたり蹴ったりする行為があり、市の教育委員会は「いじめ重大事態」と認定しました。いじめがあったのは飯田市の松尾小学校です。市教育委員会によりますと、今年度に行われた行事の後、教室で１人の児童に対して複数の児童がたたいたり蹴ったりする行為がありました。さらに、数人の児童が「やれやれ」などと、あおったということです。被害を受けた児童はその後、登