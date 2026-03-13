岐阜市中央卸売市場で、トラックの衝突による停電が起きたことを受け、整備が進められていた鉄骨ゲートが完成しました。 【写真を見る】岐阜市中央卸売市場 トラック衝突事故で1週間停電…2700万円かけて完成した鉄骨ゲート その後も7件事故発生 運転マナーが課題 岐阜市中央卸売市場では去年7月、荷台を開いたままの大型トラックが施設内の高架に衝突し、高圧電線などが切れて約1週間停電が続きました。 そ