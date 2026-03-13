鍋不要！ ほっこり「ほうじ茶ラテ」を試してみた まだまだ寒い日が続く今の季節は、温かい飲み物を飲んでほっと一息つきたくなりますよね。なかでもホットミルクをベースにしたドリンクにはリラックス効果があり、心も体もポカポカにしてくれます。 そこで今回は、クックパッドでつくれぽ950件超えの人気レシピ「ほうじ茶ラテ」を実際に作ってみました。 【材料】（1人分）ほうじ茶の茶葉大さじ2お茶パック1枚水100cc