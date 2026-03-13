タレントのモト冬樹（７４）が１３日までに自身のブログを更新。妻でモデルの武東由美（６５）が資格試験に合格したことを明かした。「資格試験に合格した妻」とのタイトルで記事をアップし、「妻が今日保険関係の資格試験に合格した」と報告。「ここ一週間ほど一生懸命勉強していたけどパソコンを使ったことのない妻がパソコンでの試験で合格したってすごいね」と祝福した。「妻がこの試験を受けたのは保護犬を譲渡する