劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日公開）のファイナル舞台あいさつが、21日にTOHOシネマズ日比谷で開催される。来場者特典が解禁され、絵柄がネット上で話題になっている。【画像】笑顔が尊い！花束を抱くレゼ配布される『チェンソーマン』特典カード最後のプレゼントは、ファイナルイベントへの来場者、生中継を鑑賞の人に限定配布。レゼが花束を抱え、幸福感に満ちた笑みを浮かべるキャラクターデザイン杉山