5人組ロックバンド「Sadie」のドラム・景が、3月18日にZepp Shinjukuで迎える結成21周年公演を前に、スポニチアネックスの単独インタビューに応じた。約9年の活動休止を経て、再び同じ5人でステージに立つ彼ら。だが、全員が立ち止まらずに歩み続けていたわけではない。景は休止期間中、一度音楽の世界から完全に離れている。それでも今、再びドラムセットの後ろに座り、強烈なビートを刻んでいる理由とは何か。 （ヴィジュアル