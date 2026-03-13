俳優の秋野暢子（69）が11日、自身のブログを更新。娘夫婦のために用意した“ダイエット食”を紹介した。【写真】「スッキリ痩せました」手作り“ダイエット食”の数々を紹介した秋野暢子秋野は「まだまだ娘夫婦のダイエットは続いてます 2人ともスッキリ痩せました」と明かし、カロリー低めのこの日のメニューを紹介。「こんな感じのオカズになりました」と、手作りした料理の写真を複数枚投稿した。食卓に並んだのは「ナス