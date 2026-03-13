記者会見する木原官房長官＝13日午前、首相官邸政府は13日の閣議で、インテリジェンス（情報活動）の司令塔機能強化に向けた「国家情報会議」創設法案を決定した。法案は、首相を議長とする情報会議の事務局を担う「国家情報局」を内閣官房に設置し、外国のスパイ活動に対処するため各省庁に情報提供を要求できる「総合調整」の権限を付与すると明記した。同日中に国会へ提出する。情報機関の権限が拡大し、市民への監視が強ま