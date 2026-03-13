台湾プロ野球・富邦ガーディアンズのチアリーダーで大人気のジェシー（29）が13日までに自身のインスタグラムを更新。東京で撮影した早咲きの桜を背景にした制服ショットを投稿した。WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36人で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」が結成された。リン・シャン、チュンチュン、など日本でも高い人気を誇るメンバーが参加。36人から選抜された12人が来