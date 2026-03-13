プロ野球・ロッテの西川史礁選手が13日、ケガの回復が順調に進んでいる様子を明かしました。西川選手は2月10日の春季キャンプ中に右前腕に違和感を覚え、翌日に「右前腕屈筋損傷」と診断されていました。球団からは回復状況にあわせて打撃練習を再開し、3週間後からスローイングも再開予定と発表されていましたが、この日、ロッテ本拠地ZOZOマリンスタジアムでの練習で、西川選手が打撃練習を行い、軽いキャッチボールを行う姿があ