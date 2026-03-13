【僕だけ詠める禁書魔術】 3月13日 公開 【拡大画像へ】 コアミックスは、田中アム氏のマンガ「僕だけ詠める禁書魔術」の連載を、3月13日よりWEBゼノン編集部で開始する。 □WEBゼノン編集部（ぜにょん）「僕だけ詠める禁書魔術」のページ 【あらすじ】 "地味で華のないアナウンサー・田村の唯一の特技は、「原稿を絶対に噛まない」こと。 そんな彼は、魔力ゼロの少年・フ