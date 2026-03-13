3月13日 連載開始 【拡大画像へ】 HIKEの電子漫画出版事業を担う「HIKE編集部」は、少年/青年向け作品を中心に扱うレーベル「COMIC ELAN」（コミックエラン）にて3作品の連載を3月13日より開始した。 今回連載が開始されるのは「ピリオドにうたえ」「藍嵐のリオ」「ギャルゲーフラグクラッシュ」の3作品。 ピリオドにうたえ 著者：自家製氏 LINEマンガにて独占先行配信 □作品ペӦ