2026年3月26日、北海道新幹線は”開業10周年”の大きな節目を迎えます。これを祝して、3月21日（土）・22日（日）の2日間、新函館北斗駅前でビッグイベント「はこだて＆あおもり つながるフェスティバル」が開催されます。最大の見どころは、地元出身パイロットが操縦する航空自衛隊F-15戦闘機の祝賀飛行。さらに“鉄道芸人”中川家礼二さんのトークショーや、1,000円のメニューが10円になる驚愕のグルメキャンペーン、1年間限定の