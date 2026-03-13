岡田将生が主演を務める4月期のTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』の初回放送日が4月17日に決定し、あわせてポスタービジュアルが公開。追加キャストとして、赤間麻里子、内田慈、JP、上田遥、野田悠月、金子拓真の出演も発表された。 参考：『田鎖ブラザーズ』和田正人が兄弟の父親役に山中崇×仙道敦子×飯尾和樹×長江英和も出演 本作は、2010年4月27日の殺人事件時効廃止のわずか2日前に両親殺害事件