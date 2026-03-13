韓国の歌謡オーディション番組の日本版『ミスタートロットジャパン』で決勝へ進出した4名のファイナリストが、キングレコードからメジャーデビューアルバム『JOURNEY』を5月27日にリリース。あわせて、新たなアーティスト写真も公開された。 （関連：中島健人は唯一無二の存在だーー32歳の誕生日に寄せて、人々の心を掴み続ける“アイドル”としての在り方） 本作は