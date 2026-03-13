The Right Lightが、本日3月13日に2nd配信シングル「ライツオン！」をリリース。同時にMVを公開した。 （関連：嵐が乗るバスは走り続ける最後の楽曲、「Five」に込めたまっすぐなメッセージを読み解く） 同楽曲はデビュー曲の「YES」に続き、Galileo Galileiの尾崎雄貴が作詞作曲を担当。MVは西浦心乃助が大切な人に会いに行くまでの時間を、木戸啓人、黒木康正、ショーン旺、星秀光、松瀬太虹が