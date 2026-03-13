１３日前引けの日経平均株価は前日比６６６円５６銭安の５万３７８６円４０銭。前場のプライム市場の売買高概算は１５億４２９６万株、売買代金概算は４兆２５２９億円。値上がり銘柄数は６３９、値下がり銘柄数は８９４、変わらずは５８銘柄だった。 日経平均株価は朝安後に下げ渋る展開。前日の米株式市場は、ＮＹダウが７３９ドル安と下落した。原油高を警戒した売りが膨らんだ。イランの新しい最高指導者モジタバ・ハメ