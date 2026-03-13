次回、3月25日の更新話で最終回を迎えることが告知された、藤本タツキ『チェンソーマン』（集英社）。怒涛の展開に注目が集まるなか、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』もファイナルイベントとなる舞台挨拶の開催が発表され、いよいよ最終盤を迎えている。 【画像】『チェンソーマン』レゼダンスももう見納め？ 本作は入場者特典が第9弾まで展開され、その都度SNSを中心に大きな話題を呼んできた。ファイナ