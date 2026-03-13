いよいよ今週末に行われるWBC準々決勝。2連覇を目指す侍ジャパンはベネズエラ戦の先発投手に山本由伸を据えたが、韓国は4強入りへ38歳のベテラン左腕を送り出す。【写真】韓国美女チアリーダー、「脱アジア級」の圧巻ボリューム韓国代表率いるリュ・ジヒョン監督が、3月14日（日本時間）に行われるWBC準々決勝ドミニカ共和国戦の先発投手にリュ・ヒョンジンを予告した。13日の記者会見で発表した。2009年WBCを経験し、2010年広州ア