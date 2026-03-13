きのう夜、山形県鶴岡市の路上でペティナイフを持っていたとして６６歳の男が現行犯逮捕されました。容疑について、男は黙秘しています。 【写真を見る】「男がおしかけてきた」と通報があり...路上でペティナイフ携帯無職の男(66)を逮捕（山形・鶴岡市） 銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、鶴岡市熊出の無職の男（６６）です。 警察によりますと、きのう午後１０時ごろ、鶴岡市ほなみ町の集合住宅に住む住民から「男