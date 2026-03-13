明治安田J2・J3百年構想リーグ開幕から、輝きを放つ点取り屋がいる。柏レイソルからの期限付き移籍でRB大宮アルディージャに加わった山本桜大だ。昨季は期限付き移籍先のレノファ山口FCで10得点をマークし、一気にブレイク。新天地・大宮では早くもチームにフィットし、宮沢悠生監督に「自分がやりたい“レッドブルサッカーの体現者”というイメージ」とまで言わしめてみせた。J2・J3百年構想リーグで“今、最も見るべき男”