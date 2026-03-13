株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社⻑執⾏役員 山本均、以下「WOWOW」）は、「UEFAチャンピオンズリーグ」を、2025-26シーズンに続いて2030-31シーズンまでの５シーズン、独占生放送・全試合ライブ配信することが決定したと発表した。今シーズンの「UEFAチャンピオンズリーグ」はベスト16が出揃い、負けたら終わりのノックアウトフェーズに突入。準決勝まではホーム＆アウェー、決勝戦は一発勝負で５