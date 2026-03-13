マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドの代理人を務めるラファエラ・ピメンタ氏が、同選手のバルセロナ移籍に関する噂について言及した。現地時間12日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。ハーランドはこれまでも、各メディアによってバルセロナの獲得ターゲットになっていると報じられてきた。マンチェスター・Cで充実したシーズンを過ごしてきたこと、高額な移籍金や選手登録費用をバル