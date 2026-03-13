岐阜市で12日、男性を車でひき逃げしたとして27歳の女が逮捕されました。女は目撃者から「ぶつかったよ」と声をかけられていながら、走り去ったということです。逮捕されたのは、岐阜県関市に住む自称会社員・宮田愛夢容疑者(27)です。警察によりますと、宮田容疑者は岐阜市青柳町で12日午前8時半ごろ、道路脇に立っていた男性(80)に乗用車でぶつかってケガをさせたにも関わらず、逃げた疑いが持たれています。事故を目撃