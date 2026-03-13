日経225先物は11時30分時点、前日比650円安の5万3570円（-1.19％）前後で推移。寄り付きは5万3650円と、シカゴ日経平均先物（5万3570円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。メジャーSQに絡んだインデックス売りが集中したことで、現物の寄り付き直後には5万2810円まで下落幅を広げる形になった。ただ、その後は急速に下落幅を縮める動きからショートカバーを誘い、中盤にかけては5万3850円まで持ち